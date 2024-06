🥇🇮🇳 𝗧𝗛𝗘 𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗕𝗢𝗬 𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗞! His 3rd throw of 85.97m secured him the gold at the Paavo Nurmi Games 2024.



🎯 #𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗚𝗢𝗟𝗗 ⏳



📷 Getty • #NeerajChopra #PaavoNurmiGames #TeamIndia #BharatArmy pic.twitter.com/Ewhvrc11BT