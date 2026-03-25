<p>Bengaluru: In another medal-laden day for Karnataka, distance runner <a href="https://www.deccanherald.com/sports/national-indoor-athletics-championships-priyanka-krishik-grab-gold-3943280">Priyanka C</a> bagged her second gold while sprinter Unnathi Aiyappa claimed a silver and a bronze on the final day of the inaugural National Indoor Athletics Championships in Bhubaneswar on Wednesday.</p><p>Priyanka, who won the women's 3000m gold on the opening day, ran alone in her forte 1500m event and finished the race at 4:34.31 seconds. The two gold medals are the 22-year-old's best-ever result at the senior level as the Mandya-born girl, whose father is a daily labourer in her hometown, bagged her first set of medals since she started competing in the category last season.</p><p>Priyanka, who trains under OP Jaisha at the NCOE Bengaluru, is aiming to compete in the Asian U-23 Athletics Championships in China in July. </p><p>Meanwhile, the 20-year-old Unnathi (7.46) settled for silver in a photo finish with the winner Harita Bhadra of Maharashtra (7.32) in the women's 60m dash. The silver came after Unnathi made her maiden appearance in the 400m flat for a bronze at 56.45 seconds as UP's Kumari Saloni Nagar dominated the event at 53.73.</p><p>The day also saw men's 60m sprinter Gurindervir Singh (Reliance) and pole vaulter Reegan G (Tamil Nadu) set national records in their respective events.</p>.<p><strong>Result: Men: 60m:</strong> Gurindervir Singh (Rel) NR: 6.60s, 1; Lalu Prasad Bhoi (Odi) 6.65, 2; Nuzrat (Har) 6.71, 3.</p>.<p><strong>400m:</strong> Mohammed Sinan (Rel) 48.27, 1; Muhammed Badusha (BSF) 49.83, 2; Aryan Ekka (Odi) 49.86, 3. </p>.<p><strong>1500m:</strong> Vinod Singh (MP) 3:46.13, 1; Jagdish (IAF) 3:50.11, 2; Sunil Yadav (Raj) 3:50.56, 3. </p>.<p><strong>Pole vault:</strong> Reegan G (TN) NR: 5.30m, 1; Rambeer Singh (Arm) 4.85, 2; Bineesh Jacob (Rai) 4.55, 3.</p>.<p><strong>Triple jump:</strong> Vimal MT (Nav) 15.41, 1; Robinson S (TN) 14.67, 2; Naresh Rohidas (Odi) 13.92, 3.</p>.<p><strong>U-20: 60m:</strong> Kshitij Changire (Mah) 6.78s, 1; Rushiraj Sinh Gohil (Guj) 6.87, 2; Abhay Singh (Rel) 6.88, 3.</p>.<p><strong>400m:</strong> Umesh Sahani (UP) 49.14, 1; Bapi Hansda (Odi) 49.27, 2; Pradeep Mane (Mah) 51.66, 3.</p>.<p><strong>3000m:</strong> Dolamani Chirgun (Odi) 8:39.13, 1; Bitto Joseph (Ker) 8:40.32, 2; Ajay (UP) 8:41.02</p>.<p><strong>Women: 60m:</strong> Harita Bhadra (Mah) 7.32s, 1; Unnathi Aiyappa (Kar) 7.46, 2; Trisha Nair (Mah) 7.62, 3.</p>.<p><strong>400m:</strong> Kumari Saloni Nagar (UP) 53.73, 1; Sukhi Baskey (Odi) 55.67, 2; Unnathi Bollanda (Kar) 56.45. 3.</p>.<p><strong>1500m:</strong> Priyanka C (Kar) 4:34.31, 1.</p>.<p><strong>Triple jump:</strong> Mallala Anusha (JSW) 13.20m, 1; Nimisha Dayma (JSW) 12.93, 2; Bhairabi Roy (WB) 12.81, 3.</p>.<p><strong>High jump:</strong> Payal Jamod (Guj) 1.71, 1; Kevinaa Ashwine Anna (TN) 1.71, 2; Pramilla Rajgar (WB) 1.68, 3.</p>.<p><strong>U-20: 60m:</strong> Kajal Vaja (Guj) 7.50s, 1; Mansi Rajak (MP) 7.55, 2; Heeral Johri (MP) 7.75, 3. </p>.<p><strong>400m:</strong> Sai Chintanna (TN) 59.96, 1; Arpita Priyadarsini (Odi) 1:00.48, 2. </p>.<p><strong>3000m:</strong> Dipika Sharma (MP) 9:56.74, 1; Priti Chouhan (MP) 10:02.81, 2; Sonika Rajwade (Chh) 10:07.75</p>.<p><strong>High jump:</strong> Arpita Sarkar (WB) 1.68, 1; Juin Mantusa (WB) 1.60, 2; Anrisha Klein (Meg) 1.60, 3.</p>