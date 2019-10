Nagabharana appointed KDA chief

Kannada filmmaker T S Nagabharana has been appointed as the chairperson of Kannada Development Authority. The government named heads to 15 cultural and literary bodies on Tuesday.

The other appointments are: Ajarkala Girish Bhat (Kuvempu Bhaasha Pradhikara), M N Nandeesh Hanje (Kannada Pustaka Pradhikara), B V Vasanth Kumar (Kannada Sahitya Academy), Bheemasena (Karnataka Nataka Academy), Anoor Ananthakrishna Sharma (Karnataka Sangeetha-Nritya Academy), Veeranna Arkasali (Karnataka Shilpakala Academy), D Mahendra (Karnataka Lalithakala Academy), Prof M A Hegde (Karnataka Yakshagana Academy), Manjamma Jogathi (Karnataka

Janapada Academy), Dayananda Kathalasara (Karnataka Tulu Sahitya Academy), Parvathi Appaiah (Karnataka Kodava Sahitya Academy), Jagadeesh Pai (Karnataka Konkani Sahitya Academy), Rahim Uchchila (Karnataka Beary Sahitya Academy) and Lakshminarayana Kajegadde (Karnataka Arebhashe Sahitya Academy).