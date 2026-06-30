Aarogya Setu 2.0: India's health app gets Google's gen AI booster dose

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Concise summary of key highlights
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India's Aarogya Setu health app integrates Google's Gemma 4 AI and a medical toolkit to digitise and simplify health records.
Key points
• Google's AI integration
The revamped Aarogya Setu app incorporates Google's Gemma 4 AI model and an open-source Medical Data Toolkit to intelligently extract and summarise health records from text and images.
• Digital health records storage
Users can store and manage personal and family health records, including lab reports and hospital discharge summaries, similar to Digilocker's document storage.
• ABDM and ABHA integration
The app provides seamless access to Ayushman Bharat Digital Mission services, enabling ABHA account creation, health record management, and hospital registration.
• Health monitoring features
Integrated vitals tracking, personalised reminders, goal tracking, and wearable-device syncing allow users to monitor health metrics like steps, heart rate, and glucose levels.
• Insurance and healthcare access
Features include PM-JAY wallet for healthcare coverage tracking, CAPF family health coverage, private insurance linking, and real-time blood unit availability via e-RaktKosh.
Processed with AI. Reviewed by DH Digital Team.
Published 30 June 2026, 14:33 IST