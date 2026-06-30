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Aarogya Setu 2.0: India's health app gets Google's gen AI booster dose

The toolkit and Gemma 4 models will work in tandem and are capable of intelligently identifying the specific type of health record and extracting critical information - like lab test names, methods and results - from text and images.
Last Updated : 30 June 2026, 14:33 IST
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Concise summary of key highlights

Aarogya Setu 2.0: India's health app gets Google's gen AI booster dose

In one line
India's Aarogya Setu health app integrates Google's Gemma 4 AI and a medical toolkit to digitise and simplify health records.
Key points
Google's AI integration
The revamped Aarogya Setu app incorporates Google's Gemma 4 AI model and an open-source Medical Data Toolkit to intelligently extract and summarise health records from text and images.
Digital health records storage
Users can store and manage personal and family health records, including lab reports and hospital discharge summaries, similar to Digilocker's document storage.
ABDM and ABHA integration
The app provides seamless access to Ayushman Bharat Digital Mission services, enabling ABHA account creation, health record management, and hospital registration.
Health monitoring features
Integrated vitals tracking, personalised reminders, goal tracking, and wearable-device syncing allow users to monitor health metrics like steps, heart rate, and glucose levels.
Insurance and healthcare access
Features include PM-JAY wallet for healthcare coverage tracking, CAPF family health coverage, private insurance linking, and real-time blood unit availability via e-RaktKosh.
Processed with AI. Reviewed by DH Digital Team.
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Published 30 June 2026, 14:33 IST
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