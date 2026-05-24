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Gadgets Weekly: Amazon's all-new Fire TV Stick HD and more

DH's Gadgets Weekly edition features the latest personal technology products and related events, keeping you informed about everything happening in the world of consumer electronics.
Last Updated : 24 May 2026, 00:36 IST
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Amazon's all-new Fire TV Stick HD

Amazon's all-new Fire TV Stick HD.

Amazon's all-new Fire TV Stick HD.

Credit: Amazon

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Sony INZONE H6 Air

Sony INZONE H6 Air series.

Sony INZONE H6 Air series.

Credit: Sony

Portronics My Buddy K9 Pro Max

Portronics My Buddy K9 Pro Max.

Portronics My Buddy K9 Pro Max.

Credit: Portronics

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HMD Vibe2 5G series

(From Left) Ravi Kunwar, VP &amp; CEO, HMD India &amp; APAC and Mukund Kedia, Senior Director - Smartphones, Flipkart unveiled Vibe2 5G series phone.

(From Left) Ravi Kunwar, VP & CEO, HMD India & APAC and Mukund Kedia, Senior Director - Smartphones, Flipkart unveiled Vibe2 5G series phone.

Credit: HMD

BenQ MOBIUZ EX321UZ

BenQ MOBIUZ EX321UZ series.

BenQ MOBIUZ EX321UZ series.

Credit: BenQ

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Google, UNICEF bring Google AI Educator Series to India

Google AI Educator Series comes to India.

Google AI Educator Series comes to India.

Credit: Google

iTel A100 Pro

iTel A100 Pro.

iTel A100 Pro.

Credit: iTel

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Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS

Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS lens.

Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS lens.

Credit: Sony

Unix Airbuds Z1 RUZO

Unix Airbuds Z1 RUZO.

Unix Airbuds Z1 RUZO.

Credit: Unix

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Published 24 May 2026, 00:36 IST
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