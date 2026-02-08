Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Hometechnology

Gadgets Weekly: Asus Zenbook S16 PC and more

DH's Gadgets Weekly edition features the latest personal technology products and related events, keeping you informed about everything happening in the world of consumer electronics.
Last Updated : 08 February 2026, 00:37 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments

Asus Zenbook S16

Asus Zenbook S16.

Asus Zenbook S16.

Credit: Asus

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Portronics Moji 10, a mini Magnetic Power Bank

Portronics Moji 10, a mini Magnetic Power Bank.

Portronics Moji 10, a mini Magnetic Power Bank.

Credit: Portronics

Oppo Reno15c

Oppo Reno15c.

Oppo Reno15c.

Credit: Oppo

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Oakter Mini UPS  for Wi-Fi router

Oakter Mini UPS for Wi-Fi router.

Oakter Mini UPS for Wi-Fi router.

Credit: Oakter

Xiaomi to expand premium service centres to 15 new cities in Q1 2026

Xiaomi premium service centre.

Xiaomi premium service centre.

Credit: Xiaomi India

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Samsung Innovation Campus programme trains 2000 students with future-ready skills in Karnataka

SP Chun, Corporate Vice President, Samsung Southwest Asia, handing over the Samsung Innovation Campus programme certificate to the student.

SP Chun, Corporate Vice President, Samsung Southwest Asia, handing over the Samsung Innovation Campus programme certificate to the student.

Credit: Samsung

ADVERTISEMENT
Published 08 February 2026, 00:37 IST
TechnologyTechnology NewsgadgetsDH TechAndroidSamsungOpposmartphoneGadgets WeeklyXiaomicomputerAsusPortronicsWi-FiUPSpower bank

Follow us on :

Follow Us