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Gadgets Weekly: Sony BRAVIA 3II series 4K smart TV and more

DH's Gadgets Weekly edition features the latest personal technology products and related events, keeping you informed about everything happening in the world of consumer electronics.
Last Updated : 17 May 2026, 00:31 IST
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Sony Bravia 3II series 4K smart TV series

Sony Bravia 3II series 4K smart TV series.

Sony Bravia 3II series 4K smart TV series.

Credit: Sony

Sony Bravia 3II series 4K smart TV series.

Sony Bravia 3II series 4K smart TV series.

Credit: Sony

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Garmin Forerunner 70 and Forerunner 170 series

Garmin Forerunner 70 series.

Garmin Forerunner 70 series.

Credit: Garmin

Garmin Forerunner 170 series.

Garmin Forerunner 170 series.

Credit: Garmin

DailyObjects Bar Desk Organiser

DailyObjects Bar Desk Organiser.

DailyObjects Bar Desk Organiser.

Credit: DailyObjects

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Dell Alienware 15, Dell 14S and Dell 16S

Dell Alienware 15 series.

Dell Alienware 15 series.

Credit: Dell

Epson EH-LS9000B 4K Home Theatre Projector

Epson EH-LS9000B 4K Home Theatre Projector.

Epson EH-LS9000B 4K Home Theatre Projector.

Credit: Epson

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Samsung AI Week kicks off in India

Samsung AI Week.

Samsung AI Week.

Credit: Samsung

SanDisk Crayola USB-C flash drives

SanDisk Crayola USB-C flash drives.

SanDisk Crayola USB-C flash drives.

Credit:

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Intex Raag series speakers

Intex Raag series speakers.

Intex Raag series speakers.

Credit: Intex

Voltas Vertis AI Split Air Conditioner Series

Voltas Vertis AI Split Air Conditioner Series.

Voltas Vertis AI Split Air Conditioner Series.

Credit: Voltas

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iBall Cinebar 560 Soundbar

iBall Cinebar 560 Soundbar.

iBall Cinebar 560 Soundbar.

Credit: iBall

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Published 17 May 2026, 00:31 IST
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