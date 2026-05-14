Oppo to launch Find X9 Ultra and X9s series in India on May 21 with advanced Hasselblad cameras and premium specs.
Key points
• Flagship Find X9 Ultra
Features a 6.82-inch AMOLED display, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 5 Hasselblad-powered cameras (200MP main), and 100W fast charging.
• Mid-range Find X9s
Comes with a 6.59-inch FHD+ display, MediaTek Dimensity 9500s, triple Hasselblad cameras, and 80W charging.
• Camera Innovations
Both models include Hasselblad Master Camera System with advanced optics, computational imaging, and 8K/4K video recording.
• Performance & Battery
Find X9 Ultra: 12GB/16GB RAM, 7,050mAh battery. Find X9s: 12GB RAM, 7,025mAh battery with 80W/100W charging.
• Launch Details
Devices will debut in India on May 21, with pricing and availability announced next Thursday.
Key statistics
6.82-inch
Display size of Find X9 Ultra
200MP
Main camera resolution of Find X9 Ultra
7,050mAh
Battery capacity of Find X9 Ultra
May 21
Launch date in India
100W SuperVOOC
Fast charging capability of Find X9 Ultra
Oppo Find X9 Ultra series.
Published 14 May 2026, 10:16 IST