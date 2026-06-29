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Pova 8 Review: Decent performer with stylish design

Pova 8 is a value-for-money mid-range phone. It excels with the build quality, though it comes with an older chipset, delivers smooth performance, and the battery life is excellent.
Last Updated : 29 June 2026, 00:30 IST
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Alive Matrix display on the back of the Pova 8.

Alive Matrix display on the back of the Pova 8.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Tecno Pova 8.

Tecno Pova 8.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Tecno Pova 8's camera sample.

Tecno Pova 8's camera sample.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Tecno Pova 8's camera sample.

Tecno Pova 8's camera sample.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Tecno Pova 8's camera sample.

Tecno Pova 8's camera sample.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Tecno Pova 8's camera sample.

Tecno Pova 8's camera sample.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Tecno Pova 8's camera sample.

Tecno Pova 8's camera sample.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Tecno Pova 8's camera sample.

Tecno Pova 8's camera sample.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Tecno Pova 8's camera sample.

Tecno Pova 8's camera sample.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Tecno Pova 8's camera sample.

Tecno Pova 8's camera sample.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Tecno Pova 8's camera sample.

Tecno Pova 8's camera sample.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Tecno Pova 8's camera sample.

Tecno Pova 8's camera sample.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Tecno Pova 8's camera sample.

Tecno Pova 8's camera sample.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Tecno Pova 8's camera sample.

Tecno Pova 8's camera sample.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

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Published 29 June 2026, 00:30 IST
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