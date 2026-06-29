Pova 8 Review: Decent performer with stylish design

Alive Matrix display on the back of the Pova 8.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Tecno Pova 8's camera sample.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Tecno Pova 8's camera sample.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Tecno Pova 8's camera sample.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Tecno Pova 8's camera sample.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Tecno Pova 8's camera sample.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Tecno Pova 8's camera sample.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Tecno Pova 8's camera sample.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Tecno Pova 8's camera sample.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Tecno Pova 8's camera sample.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Tecno Pova 8's camera sample.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Tecno Pova 8's camera sample.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Tecno Pova 8's camera sample.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Published 29 June 2026, 00:30 IST