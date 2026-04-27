'Do not say a word against Americans': Iran MP says Pakistan 'not a suitable mediator'
Ebrahim Rezaei, Representative of Dashtestan in Parliament and spokesperson of National Security and Foreign Policy Commission took to X (formerly Twitter) and praised Pakistan for being a good friend in such turbulent times. However, according to him, they lack necessary credibility for mediation.
پاکستان دوست و همسایه خوب ماست اما واسطه مناسبی جهت مذاکرات نیست و اعتبار لازم را برای واسطهگری ندارد. آنها همیشه مصلحت ترامپ را در نظر میگیرند و برخلاف میل آمریکاییها حرفی نمیزنند بطور مثال حاضر نیستند به دنیا بگویند که آمریکا ابتدا پیشنهاد پاکستان را پذیرفت اما بعد زیر حرفش…