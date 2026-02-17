Spain to probe X, Meta, TikTok over AI-generated child sexual abuse material
Earlier this month, Pedro Sanchez announced several measures aimed at curbing online abuse and protecting children, including a proposed ban on access to social media platforms for those under the age of 16.
Hoy, el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA.