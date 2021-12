High Court designates 53 advocates as senior counsels

The High Court of Karnataka has designated 53 advocates as senior counsels.

They are Kiran S Javali, Suresh S Lokre, G Papireddy, S P Kulkarni, Puthige R Ramesh, Ganesh Bhat Krishna, Kantharaj H, M R C Ravi, A G Shivanna, B K Sampath Kumar, H S Chandramouli, Satish M Doddamani, Basavaraj Veerasangappa Sabarad, B C Thiruvengadam, Vighneshwar S Shastri, S S Yadrami, M R Rajagopal, V Sudhish Pai, Vilaskumar Marthandrao, K Suman, M S Bhagwat, G L Vishwanath, B L Acharya, Pramod N Kathavi, C R Gopalaswamy, R S Ravi, Basavaraju S, G V Chandrashekar, Ganapati Narayana Hegde, N Ravindranath Kamath, Dhananjay Vidyapati Joshi, B V Shankara Narayana Rao, S R Anuradha, H N Shashidhara, Rajesh Chander Kumar Rohra, P P Hegde, I Tharanath Poojary, Nalina Mayegowda, K Diwakara, D R Ravishankar, Harish Byrasandra Narasappa, Sriranga S, K S Ravi Shankar, T Suryanarayana, Promod Nair, Nandakumar C K, Ameet Kumar Deshpande, Murthy Dayanand Naik, Aruna Shyam, M, Reuben Jacob, V Raghuraman, K K Chythanya and Vikram A Huilgol.