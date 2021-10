Rohan Bopanna, actor Devaraj among 66 achievers to be conferred with Rajyotasava award

The Karnataka government on Sunday announced a list of 66 achievers from various fields for the 2021 edition of the Rajyotsava award.

Key among the winners include tennis player Rohan Bopanna, cinema actor Devaraj, water resources expert Capt Raja Rao and theatre personality Prakash Belawadi.

Another prize - Amrut Mahotsav state award - distributed to commemorate 75 years of Indian independence will be conferred to 10 organisations from the state.

Rajyotsava award is conferred in 24 categories, and each winner secures a gold medal and a purse of Rs one lakh.

The list of winners are as follows.

Literature category - Mahadeva Shankanapura (Chamarajanagar), Prof DT Rangaswamy (Chitradurga), Jayalakshmi Mangalamurthy (Raichur), Ajjampura Manjunath (Chikkamagaluru), Krishna Kulkarni (Vijayapur) and Siddappa Bidari (Bagalkot).

Theatre category - Fakeerappa Ramappa Kodai (Haveri), Prakash Belawadi (Chikkamagaluru), Ramesh Gowda Patil (Bellary), Malleshaiah N (Ramnagar) and Saavithir Goudar (Gadag).

Folk art category - RB Nayak (Vijayapur), Gowramma Hucchappa Master (Shivamogga), Durgappa Chennadasara (Bellary), Bannanje Babu Ameen (Udupi), Mallikarjun Rachappa Mudakavi (Bagalkot), Venkappa Govindappa Bhajantri (Dharwad) and Maharudrappa Veerappa Itagi (Haveri).

Music - Thyagaraju C (Kolar) and Herald Cyril D'Souza (Dakshina Kannada). Sculpture - Dr G Jnananda (Chikkaballapur) and Venkanna Chitragara (Koppal).

Social service - Sollagitthi Yamunavva (Bagalkot), Madali Madaiah (Mysuru), Muniyappa Domlur (Bengaluru Urban), BL Patil (Belagavi) and Dr JN Ramakrishnegowda (Mandya).

Medicine - Dr Sultan B Jagalutu (Davanagere), Dr Vyasa Deshpande (Dharwad), Dr AR Pradeep (Bengaluru Urban), Dr Duresh Rao (Dakshina Kannada), Dr Sudarshan (Bengaluru) and Dr Shivanagouda Rudragouda Ramanagoudar (Dharwad).

Sports - Rohan Bopanna (Kodgu), specially abled athlete K Gopinath (Bengaluru Urban), Rohit Kumar Kateel (Udupi) and A Nagaraj (Bengaluru Urban).

Cinema - Devaraj (Bengaluru Urban).

Education - Swami Lingappa (Mysuru), Sridhar Chakravarthy (Dharwad) and Prof PV Krishna Bhat.

Miscellaneous - Dr B Ambanna (Vijayanagar), Captain Rajarao (Bellary) and Ganagavathy Pranesh (Koppal).

Science and Technology - Dr HS Savithri (Bengaluru Urban) and GU Kulkarni (Bengaluru)

Agriculture - Dr C Nagaraj (Bengaluru Rural), Gurulingappa Meldoddi (Bidar) and Shankarappa Ammanaghatta (Tumkur)

Environment - Mahadeva Velipa (Uttara Kannada) and Baikampady Ramachandra (Dakshina Kannada).

Journalism - Pattam Anantha Padmanabha (Mysuru) and UB Rajalakshmi (Udupi).

Judiciary - CV Keshava Murthy (Mysuru).

Administration - HR Kasturirangan.

Armed forces - Naveen Nagappa.

Yakshagana - Gopalacharya (Shivamogga)

Horanadu Kannadiga - Dr Sunita Shetty (Mumbai), Chandrashekar Palthadi (Mumbai, Praveen Shetty (Dubai) and Siddarameshwara Kantikar.

Pourakarmika - Ratnamma Shivappa Babalad (Yadgir)

Hyderabad-Karnataka unification fighters - Mahadevalla Kadechooru (Kalaburagi)

Yoga - Bha Ma Srikanta (Shivamogga) and Raghavendra Shenoy (Bengaluru)

Entrepreneurship - Shyamaraju (Bengaluru)

The 10 NGOs and organisations that won the Amrut Mahotsav State Prize, distributed on account of 75 years of Indian Independence are:

Veereshwara Punyashrama School for Blind Children (Gadag), Karnataka Haeomophilia Society (Davanagere), Kottala Basaveshwara Bharatiya Shikshana Samiti (Kalaburagi), Sri Ramakrishna Ashram, Mangaluru (Dakshina Kannada), All India Jain Youth Federation (Hubballi), Anugraha Eye Hospital (Vijayapura), Utsava Rock Garden (Haveri), Adamya Chetana (Bengaluru), StepOne (Bengaluru) and Banashankari Mahila Samaja (Bengaluru).

