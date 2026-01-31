Bharat Jodo Yatra a transformative event in India's politics: Congress
"The 4,000 km padyatra was undertaken by Rahul Gandhi and over 200 Bharat Yatris on foot from Kanyakumari to Kashmir. It went on for over 145 days, covering 12 states and 2 UTs," Ramesh wrote in the post.
तीन साल पहले भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में @RahulGandhi जी के प्रेरणादायक भाषण के साथ सम्पन्न हुई थी।
कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर की यह यात्रा श्री राहुल गांधी जी और 200 से अधिक भारत यात्रियों ने पैदल तय की। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए यह… pic.twitter.com/c2isB5ALj6