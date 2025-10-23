Chhath Puja spurs inspection of Delhi ghats by BJP leaders even as capital faces bad air quality after Diwali
Top BJP leaders, including state unit functionaries, ministers and MPs, visited ghats such as Sonia Vihar, ITO and Rohini to review cleanliness, lighting, crowd-control and basic amenities ahead of the festival.
केजरीवाल सरकार ने यमुना जी को गंदे नाले जैसा बना दिया था, 25 अक्टूबर 2024 को जब मैंने यमुना जी की दुर्दशा उजागर करते हुए आई.टी.ओ. घाट पर यमुना जी में डुबकी लगाई तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था पर आज 23 अक्टूबर 2025 तक भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार ने मात्र 8 माह में यमुना जी को… pic.twitter.com/AvXVpRwlKa