<p>Bengaluru: The railways has begun operating three new weekly trains connecting Bengaluru to poll-bound West Bengal. </p>.<p>Starting January 21, train number 16523 departs from SMVT Bengaluru every Wednesday at 10.15 am and reaches Balurghat at 4.15 am on Fridays. </p>.<p>In the return direction, train number 16524 leaves Balurghat every Saturday at 5.15 am and arrives at SMVT Bengaluru at 3 am on Mondays. </p>.<p>Starting January 22, train number 16223 departs from SMVT Bengaluru every Thursday at 1.50 pm and reaches Radhikapur at 12.45 pm on Saturdays. </p>.<p>In the return direction, train number 16224 leaves Radhikapur every Sunday at 9.30 pm and arrives at SMVT Bengaluru at 8.45 pm on Tuesdays. </p>.<p>Starting January 24, train number 16597/98 departs from SMVT Bengaluru at 8.50 am every Saturday and reaches Alipurduar Junction at 10.25 am on Mondays. </p>.<p>In the return direction, train number 16598 leaves Alipurduar Junction at 10.25 om every Monday to arrive at SMVT Bengaluruat 3 am on Thursdays. </p>.<p>The train services run with 22 coaches and have scheduled stoppages at KR Puram and Bangarapet in Karnataka. </p><p>They are aimed at benefiting students, traders and tourists by providing a direct rail link between southern and eastern India across Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal, according to the South Western Railway (SWR). </p>