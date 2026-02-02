MGNREGA was transformative law, its substitute a flaw: Congress
Congress general secretary in-charge communications Jairam Ramesh said exactly 20 years ago today, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) was launched at Badnapalli village in Anantapur district of Andhra Pradesh.
आज से ठीक 20 साल पहले, मनरेगा को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले के बदनापल्ली गाँव में लॉन्च किया गया था। इन 20 वर्षों के दौरान, मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों (विशेष रूप से महिलाओं) को 180 करोड़ कार्य-दिवस प्रदान किए, अनुमानित 10 करोड़ सामुदायिक परिसंपत्तियाँ तैयार कीं, संकटजन्य पलायन… pic.twitter.com/JrlrkwfJKV