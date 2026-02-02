Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindia

MGNREGA was transformative law, its substitute a flaw: Congress

Congress general secretary in-charge communications Jairam Ramesh said exactly 20 years ago today, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) was launched at Badnapalli village in Anantapur district of Andhra Pradesh.
Last Updated : 02 February 2026, 05:48 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
ADVERTISEMENT
Published 02 February 2026, 05:48 IST
India NewsCongressIndian PoliticsJairam RameshMGNREGA

Follow us on :

Follow Us