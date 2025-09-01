Prime Minister Narendra Modi delivers India's statement at the SCO Members Session in Tianjin
At the SCO Members Session in Tianjin, China, Prime Minister Narendra Modi says...
"We have to say clearly and unanimously that no double standards are acceptable on terrorism..." says Prime Minister Narendra Modi at SCO
At SCO China, Prime Minister Narendra Modi says, "Security, peace and stability are the basis of development of any country"
"...Connectivity that bypasses sovereignty loses trust and meaning..." says Prime Minister Narendra Modi
Published 01 September 2025, 04:38 IST