PM Modi addresses SCO Summit: Raises cross-border terrorism, extremism 'challenges' | Key Highlights

Founded in Shanghai in June 2001, the SCO has expanded from six founding members into a 26-nation family of 10 members, two observers and 14 dialogue partners spanning Asia, Europe and Africa.
Last Updated : 01 September 2025, 04:39 IST
Prime Minister Narendra Modi delivers India's statement at the SCO Members Session in Tianjin

"We have to say clearly and unanimously that no double standards are acceptable on terrorism..." says Prime Minister Narendra Modi at SCO

At SCO China, Prime Minister Narendra Modi says, "Security, peace and stability are the basis of development of any country"

"...Connectivity that bypasses sovereignty loses trust and meaning..." says Prime Minister Narendra Modi

