<p>New Delhi: Prime Minister Narendra Modi and his new Japanese counterpart Sanae Takaichi on Wednesday agreed to work closely to further deepen bilateral relations.</p><p>Last week, Takaichi (64) became Japan's first woman prime minister, succeeding Shigeru Ishiba.</p><p>In his first conversation with Takaichi since her assumption of office, Modi congratulated her and agreed that stronger India-Japan ties were vital for global peace, stability and prosperity.</p><p>"Had a warm conversation with Sanae Takaichi, Prime Minister of Japan. Congratulated her on assuming office and discussed our shared vision for advancing the India-Japan Special Strategic and Global Partnership, with focus on economic security, defence cooperation and talent mobility," Modi said in a post on X.</p><p>"We agreed that stronger India-Japan ties are vital for global peace, stability and prosperity," Modi said.</p><p>Prime Minister Modi visited Japan in August and met the then Japanese prime minister Ishiba.</p><p>India and Japan had inked several key agreements, including a framework for defence ties and a 10-year roadmap to boost economic partnership.</p>