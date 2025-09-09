Menu
Apple Awe Dropping Event Live Updates: iPhone 17 with A19 silicon, bigger display launched

Apple is expected to launch multiple products during the Awe Dropping event in Cupertino on September 9, 2025.
Last Updated : 09 September 2025, 17:43 IST
22:3409 Sep 2025

Watch Apple's Awe Dropping event here:

23:0609 Sep 2025

Apple Awe Dropping Event: New iPhone 17 launched

Apple iPhone 17.

Apple iPhone 17.

Credit: Apple

Apple iPhone 17 comes with A19 chipset.

Apple iPhone 17 comes with A19 chipset.

Credit: Apple

Apple iPhone 17 comes with improved camera hardware.

Apple iPhone 17 comes with improved camera hardware.

Credit: Apple

Key features of Apple iPhone 17.

Key features of Apple iPhone 17.

Credit: Apple

23:0109 Sep 2025

Apple Awe Dropping Event: New Watch Ultra 3 unveiled

Apple Watch Ultra 3.

Apple Watch Ultra 3.

Credit: Apple

Key features of Watch Ultra 3.

Key features of Watch Ultra 3.

Credit: Apple

22:5709 Sep 2025

Apple Awe Dropping Event: New Watch SE launched

Apple Watch SE.

Apple Watch SE.

Credit: Apple

Key features of Apple Watch SE 3rd gen.

Key features of Apple Watch SE 3rd gen.

Credit: Apple

22:5509 Sep 2025

Apple Awe Dropping Event: Watch Series 11 unveiled

The new Watch Series 11.

The new Watch Series 11.

Credit: Apple

The Watch Series 11 supports hypertension detection.

The Watch Series 11 supports hypertension detection.

Credit: Apple

Apple Watch Series 11 can offer Sleep score.

Apple Watch Series 11 can offer Sleep score.

Credit: Apple

Apple Watch Colour options.

Apple Watch Colour options.

Credit: Apple

Published 09 September 2025, 17:04 IST
