Grammy Awards 2026: Full list of winners

Music’s biggest night just wrapped up in Los Angeles, and the results are out. From Bad Bunny’s historic Album of the Year win to Kendrick Lamar’s record-breaking night, here's a look at the artists who took home the trophies at the 68th Annual Grammy Awards.
Last Updated : 02 February 2026, 07:55 IST
Song of the year

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Record of the year

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Album of the year

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best New Artist

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Pop Vocal Album

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Pop Solo Performance

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Pop Duo/Group Performance

<div class="paragraphs"><p>Credit: Special Arrangement</p></div>

Credit: Special Arrangement

Best Dance/Electronic Recording

Best Dance/Electronic Album

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Dance/Pop Recording

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Traditional Pop Vocal Album

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Latin Pop Album

Best Musica Urbana Album

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Rock Performance

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Rock Song

Best Rock Album

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Alternative Music Album

Best Alternative Music Performance

Best Metal Performance

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Rap Performance

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Melodic Rap Performance

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Rap Song

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Rap Album

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Country Solo Performance

Best Country Duo/Group Performance

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Country Song

Best Contemporary Country Album

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best R&B Performance

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best R&B Song

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best R&B Album

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best African Music Performance

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Comedy Album

Best Compilation Soundtrack for Visual Media

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Song Written for Visual Media

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Audiobook Narration

<div class="paragraphs"><p>Credit: PTI</p></div>

Credit: PTI

Best Music Video

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Best Music Film

<div class="paragraphs"><p>Credit: Reuters</p></div>

Credit: Reuters

Published 02 February 2026, 07:55 IST
