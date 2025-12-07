<p>Bengaluru: The railways will operate special trains connecting Bengaluru and other cities to help passengers stranded due to the mass cancellation of IndiGo flights. </p>.<p>Bengaluru-Chennai</p>.<p>Train number 06255 will leave KSR Bengaluru at 8.05 am on December 7 and reach Chennai Egmore at 2.45 pm. </p>.<p>Train number 06256 will leave Chennai Egmore at 3.45 pm on December 7 and arrive at KSR Bengaluru at 10.45 pm. </p>.Normalcy restored at airports across country: Govt amid IndiGo crisis.<p>Train number 06257 will leave KSR Bengaluru at 8.05 am on December 8 and reach Chennai Central at 2.45 pm.</p>.<p>Train number 06258 will leave Chennai Central at 4.10 pm on December 8 and reach KSR Bengaluru at 10.45 pm. </p>.<p class="CrossHead"><span class="bold">Bengaluru-Delhi</span></p>.<p>Train number 06259 will leave Yeshwantpur at 7 am on December 7 and reach Hazrat Nizamuddin at 3 am on December 9. </p>.<p>Train number 06260 will leave Hazrat Nizamuddin at 11.50 pm on December 9 and reach Yeshwantpur at 7.45 pm on December 11. </p>.<p>Train number 06569 will leave Yeshwantpur at 7 am on December 8 and reach Hazrat Nizamuddin at 3 am on December 10. </p>.<p>Train number 06570 will leave Hazrat Nizamuddin at 11.50 pm on December 10 and reach Bengaluru Cantonment at 7.45 pm on December 12. </p>.<p class="CrossHead"><span class="bold">Bengaluru-Pune</span></p>.<p>Train number 06263 will leave KSR Bengaluru at 7.30 pm on December 7 and reach Pune at 2.30 pm on December 8. </p>.<p>Train number 06264 will leave Pune at 3.30 pm on December 8 and reach Bengaluru Cantonment at 9.30 am on December 9. </p>.<p>Train number 01413 will leave Pune on December 6 and reach KSR Bengaluru the next day. </p>.<p>Train number 01414 will leave KSR Bengaluru at 1 pm on December 7 and reach Pune at 5 am the next day. </p>.<p class="CrossHead"><span class="bold">Bengaluru-Kolkata</span></p>.<p>Train number 08073 will leave Santragachi (Kolkata) at 2.45 pm on December 7 and and arrive at Yelahanka at 12.55 am on December 9. </p>.<p>Train number 08074 will leave Yelahanka at 4.45 am on December 9 and reach Santragachi at 2 pm on December 10. </p>.<p class="CrossHead"><span class="bold">Bengaluru-Vizag</span></p>.<p>Train No. 08501 Visakhapatnam- SMVT Bengaluru Express Special will leave Visakhapatnam at 3.20 PM on 08.12.2025 and reach SMVT Bengaluru at 12.45 PM on next day.</p>.<p>Train No. 08502 SMVT Bengaluru- Visakhapatnam Express Special will leave SMVT Bengaluru at 03.50 PM on 09.12.2025 and reach Visakhapatnam at 01.30 PM on the next day.</p>.<p class="CrossHead"><span class="bold">Bengaluru-Kochi</span></p>.<p>Train number 06147 will leave Ernakulam at 4.20 pm on December 7 and reach Yelahanka at 8.30 am the next day. </p>.<p>Train number 06148 will leave Yelahanka at 10 am on December 8 and reach Ernakulam at 10.15 pm on the same day. </p>.<p class="CrossHead"><span class="bold">Bengaluru-Ajmer</span></p>.<p>Train number 09601 will leave Ajmer at 8.15 pm on December 7 and reach Bengaluru Cantonment at noon on December 9. </p>.<p>Train number 06575 will leave Yeshwantpur at 7 am on December 10 and reach Ajmer at 10.30 pm the next day. </p>