Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindiakarnatakabengaluru

IndiGo crisis: Special trains to link Bengaluru with other cities

Train number 06255 will leave KSR Bengaluru at 8.05 am on December 7 and reach Chennai Egmore at 2.45 pm.
Last Updated : 06 December 2025, 22:47 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
ADVERTISEMENT
Published 06 December 2025, 22:47 IST
India NewsBengaluruKarnataka NewsIndiGo Airlines

Follow us on :

Follow Us