Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindiakarnatakabengaluru

Thyagaraja music festival in Bengaluru from today

Titled Sadguru Sri Thyagabrahma Vaidika Aradhana Kainkaryam, it is organised by the Sadguru Sri Thyagabrahma Aradhana Kainkarya Trust, between January 7 and 11.
Last Updated : 06 January 2026, 22:56 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
ADVERTISEMENT
Published 06 January 2026, 22:56 IST
Bengaluru newsMetrolife

Follow us on :

Follow Us