<p>A festival beginning Wednesday honours saint-composer Thyagaraja with a series of concerts.</p>.<p>Titled Sadguru Sri Thyagabrahma Vaidika Aradhana Kainkaryam, it is organised by the Sadguru Sri Thyagabrahma Aradhana Kainkarya Trust, between January 7 and 11. </p><p>The festival features nearly 300 classical musicians from Karnataka and other states. A key highlight is the group singing of the composer’s Pancharatna kritis on January 7, 8.30 am. Over 1,000 musicians will sing Thyagaraja compositions in chorus.</p>.<p><em>The evening concerts begin at 5 pm at Sri Sringeri Shankara Matha, Chamarajapet. Entry free.</em></p>