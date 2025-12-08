SWR will operate special trains between Yeshwantpur to Karwar

<p>The South Western Railway (SWR) will operate special trains between Yeshwantpur and Karwar to accommodate the increased passenger demand during Christmas and New Year. </p>.<p>Train number 06267 will leave Yeshwantpur at noon on December 24 and 27, and reach Karwar at 6.10 am the following day. </p>.Undertrials assault prison staff in Karnataka's Karwar.<p>The return service, train number 06268, will depart from Karwar at noon on December 25 and 28, and arrive at Yeshwantpur at 4.30 am the next day. </p>.<p>The trains will stop at Chikkabanavara, Kunigal, Channarayapatna, Hassan, Sakleshpur, Subrahmanya Road, Kabakaputtur, Bantawal, Surathkal, Mulki, Udupi, Barkur, Kundapura, Byndoor, Bhatkal, Murdeshwar, Honnavar, Kumta, Gokarna Road and Ankola. </p>