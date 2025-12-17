<p>The Indian Premier League (<a href="https://www.deccanherald.com/search?q=IPL">IPL</a>) 2026 auction saw 77 players get a contract on Tuesday. A total Rs 215.15 crore was spent by the 10 teams at the mini-auction in <a href="https://www.deccanherald.com/search?q=Abu%20Dhabi">Abu Dhabi</a>. </p><p>It was no surprise that the two teams with the highest purse, Kolkata Knight Riders (KKR) and Chennai Super Kings (CSK) made some of the biggest buys of the day. </p><p>In fact, Five of the six biggest buys of the auction came from the two franchises. They included a mix of experienced international players and uncapped Indian players with immense potential.</p>.IPL 2026 Auction: Uncapped Indians land big 'Green' bucks.<p>KKR broke the bank for Australian all-rounder Cameron Green with a Rs 25.2 crore bid, making him the most expensive overseas player in the history of IPL. The three-time champions made second biggest buy of the day as well, when they secured Sri Lankan pacer Matheesha Pathirana for Rs 18 crore. </p><p>Meanwhile, CSK rebuilt with youngsters, splurging Rs 14.20 crore each on the uncapped duo of Prashant Veer and Kartik Sharma, making them the joint most expensive uncapped players in IPL history. </p><p>It was also a day where Indian internationals, Sarfaraz Khan, Prithvi Shaw and Shivam Mavi made a return to the IPL after being snubbed in the previous season. </p><p>Here is a look at how each of the teams stack up after eight hours of bidding. </p>.<p><strong>Retained players:</strong> MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson (traded in from RR), Ayush Mhatre, Dewald Brevis, Shivam Dube, Urvil Patel, Noor Ahmad, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Khaleel Ahmed, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Jamie Overton, Gurjapneet Singh, Anshul Kamboj. </p><p><strong>Auction picks: </strong>Akeal Hosein (Rs 2 crore), Prashant Veer (Rs 14.20 crore), Kartik Sharma (Rs 14.20 crore), Matthew Short (Rs 1.5 crore), Aman Khan (Rs 40 lakh), Sarfaraz Khan (Rs 75 lakh), Matt Henry (Rs 2 crore), Rahul Chahar (Rs 5.2 crore), Zak Foulkes (Rs 75 lakh). </p>.<p><strong>Retained players:</strong> Dhruv Jurel, Donovan Ferreira, Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-Dre Pretorious, Nandre Burger, Ravindra Jadeja, Riyan Parag, Sam Curran, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashaswi Jaiswal, Yudhvir Charak. </p><p><strong>AUCTION BUYS: </strong>Aman Rao (Rs 30 lakh), Ravi Singh (Rs 95 lakh), Ravi Bishnoi (Rs 7.20 cr), Yash Raj Punja (Rs 30 lakh), Vignesh Puthur (Rs 30 lakh), Sushant Mishra (Rs 90 lakh), Brijesh Sharma (Rs 30 lakh), Adam Milne (Rs 2.40 cr), Kuldeep Sen (Rs 75 lakh).</p>.<p><strong>Retained players: </strong>Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy. </p><p><strong>Auction picks: </strong>Rahul Tripathi (Rs 75 lakh), Finn Allen (Rs 2 crore), Tejasvi Singh (Rs 3 crore), Tim Seifert (Rs 1.50 crore), Cameron Green (Rs 25.20 crore), Sarthak Ranjan (Rs 30 lakh), Daksh Kamra (Rs 30 lakh), Rachin Ravindra (Rs 2 crore), Prashant Solanki (Rs 30 lakh), Matheesha Pathirana (Rs 18 crore), Kartik Tyagi (Rs 30 lakh), Mustafizur Rahman (Rs 9.20 crore), Akash Deep (Rs 1 crore). </p>.<p><strong>Retained players: </strong>Aiden Markram, Mitchell Marsh, Nicholas Pooran, Rishabh Pant, Ayush Badoni, Abdul Samad, Avesh Khan, Mohammed Shami, Mayank Yadav, Digvesh Rathi, Akash Singh, Arjun Tendulkar, Arshin Kulkarni, Himmat Singh, M Siddharth, Matthew Breetzke, Mohsin Khan, Prince Yadav, Shahbaz Ahmed.</p><p><strong>Auction picks:</strong> Josh Inglis (Rs 8.5 Crore), Mukul Choudhary (Rs 2.6 Crore), Akshat Raghuwanshi (Rs 2.2 Crore), Wanindu Hasaranga (Rs 2 Crore), Anrich Nortje (Rs 2 Crore), Naman Tiwari (Rs 1 Crore).</p>.<p><strong>Retained players:</strong> Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, Smaran Ravichandaran, Travis Head, Zeeshan Ansari. </p><p><strong>Auction picks</strong>: Salil Arora (Rs 1.50 Cr), Shivang Kumar (Rs 30 lakh), Liam Livingstone (Rs 13 Cr), Jack Edwards (Rs 3 Cr), Amit Kumar (Rs 30 lakh), Krains Fuletra (Rs 30 lakh), Sakib Hussain (Rs 30 lakh), Onkar Tarmale (Rs 30 lakh), Praful Hinge (Rs 30 lakh), Shivam Mavi (Rs 75 lakh). </p>.<p><strong>Retained players:</strong> KL Rahul, Abishek Porel (wk), Nitish Rana, Karun Nair, Sameer Rizvi, Axar Patel (c), Tristan Stubbs, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Mitchell Starc, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar, T Natarajan, Ajay Mandal, Madhav Tiwari, Tripurna Vijay, Dushmantha Chameera.</p><p><strong>Auction picks:</strong> Pathum Nissanka (Rs 4 crore), David Miller (Rs 2 crore), Prithvi Shaw (Rs 75 lakh), Sahil Parakh (Rs 30 lakh), Ben Duckett (Rs 2 crore), Auqib Nabi Dar (Rs 8.4 crore), Kyle Jamieson (Rs 2 crore), Lungi Ngidi (Rs 2 crore).</p>.<p><strong>Retained players:</strong> Shubman Gill, Sai Sudharsan, Jos Buttler, Washington Sundar, Glenn Phillips, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Sai Kishore, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Anuj Rawat, Gurnoor Singh Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Arshad Khan, Nishant Sindhu.</p><p><strong>Auction picks:</strong> Luke Wood (Rs 75 lakh), Prithvi Raj Yarra (Rs 30 lakh), Tom Banton (Rs 2 crore), Jason Holder (Rs 7 crore), Ashok Sharma (Rs 90 lakh).</p>.<p><strong>Retained Players: </strong>AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mayank Markande (traded), Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Shardul Thakur (traded), Sherfane Rutherford (traded), Suryakumar Yadav, Tilak Verma, Trent Boult, Will Jacks.</p><p><strong>Auction picks: </strong>Danish Malewar (Rs 30 lakh), Quinton de Kock (Rs 1 Cr), Atharva Ankolekar (Rs 30 lakh), Mayank Rawat (Rs 30 lakh), Mohammad Izhar (Rs 30 lakh).</p>.<p><strong>Retained players:</strong> Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal.</p><p><strong>Auction picks: </strong>Cooper Connolly (Rs 3 Cr), Pravin Dubey (Rs 30 lakh), Vishal Nishad (Rs 30 lakh), Ben Dwarshuis (Rs 4.40 Cr).</p>.<p><strong>Retained players:</strong> Abhinandan Singh, Bhuvneshwar Kumar, Devdutt Padikkal, Jacob Bethell, Jitesh Sharma, Josh Hazlewood, Krunal Pandya, Nuwan Thushara, Phil Salt, Rajat Patidar, Rasikh Dar, Romario Shepherd, Suyash Sharma, Swapnil Singh, Tim David, Virat Kohli, Yash Dayal.</p><p><strong>Auction picks:</strong> Vihaan Malhotra (Rs 30 lakh), Jordan Cox (Rs 75 lakh), Venkatesh Iyer (Rs 7 crore), Satvik Deswal (Rs 30 lakh), Mangesh Yadav (Rs 5.20 crore), Vicky Ostwal (Rs 30 lakh), Kanishk Chouhan (Rs 30 lakh), Jacob Duffy (Rs 2 crore).</p>