Women's Premier League: RCB opt to bowl against UP Warriorz

RCB made one change to their playing XI, bringing in Gautami Naik in place of Prema Rawat, while UP Warriorz retained the same side from their last match.
Published 12 January 2026, 14:36 IST
