<p>Navi Mumbai: Royal Challengers Bengaluru skipper Smriti Mandhana won the toss and opted to bowl against UP Warriorz in their Women's Premier League match here on Monday.</p>.<p>RCB made one change to their playing XI, bringing in Gautami Naik in place of Prema Rawat, while UP Warriorz retained the same side from their last match.</p>.<p>Teams: UP Warriorz: Meg Lanning (capt), Kiran Navgire, Phoebe Litchfield, Harleen Deol, Shweta Sehrawat (wk), Deandra Dottin, Deepti Sharma, Sophie Ecclestone, Asha Sobhana, Shikha Pandey, Kranti Gaud.</p>.<p>Royal Challengers Bengaluru: Smriti Mandhana (capt), Grace Harris, D Hemalatha, Richa Ghosh (wk), Gautami Naik, Radha Yadav, Nadine de Klerk, Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Linsey Smith, Lauren Bell. </p>