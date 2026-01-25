Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindia

A look at all Republic day chief guests since 2015

From 2015 to date, check the list of world leaders who visited India and attended the Republic Day celebrations as chief guests.
Last Updated : 25 January 2026, 09:55 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments

2025 - Prabowo Subianto (Indonesia)

Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto.

Wikipedia

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

2024 - Emmanuel Macron (France)

Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron.

Wikipedia

2023 - Abdel Fattah el-Sisi (Egypt)

Abdel Fattah el-Sisi

Abdel Fattah el-Sisi

Wikipedia

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

2021 and 2022

2020 - Jair Bolsonaro (Brazil)

Jair Bolsonaro. Wikipedia

Jair Bolsonaro. Wikipedia

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

2019 - Cyril Ramaphosa (South Africa)

Cyril Ramaphosa. Wikipedia

Cyril Ramaphosa. Wikipedia

2018

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

2017 - Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (UAE)

Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Linkedin/HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

2016 - Francois Hollande (France)

Francois Hollande. Wikipedia

Francois Hollande. Wikipedia

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

2015 - Barack Obama

L-R: PM Modi, Barack Obama, Michelle Obama.

L-R: PM Modi, Barack Obama, Michelle Obama.

Obamawhitehouse.archives.gov/Pete Souza

ADVERTISEMENT
Published 25 January 2026, 09:55 IST
India NewsRepublic DayNarendra ModiMacronBarack ObamaASEAN

Follow us on :

Follow Us