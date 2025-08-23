CM Chandrababu Naidu, Jagan Mohan Reddy condole CPI leader S Sudhakar Reddy's death

కమ్యూనిస్టు పార్టీ అగ్రనేత, మాజీ పార్లమెంటు సభ్యుడు కామ్రేడ్ సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి మరణ వార్త నన్ను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. అనునిత్యం ప్రజల గురించి ఆలోచించి వారికోసమే పని చేసే సుధాకర్ రెడ్డి ఇక లేరు అంటే నమ్మలేకపోతున్నాను. సమకాలీన రాజకీయ నాయకుడిగా ఆయనతో కలిసి పని చేసిన… pic.twitter.com/Q03LrWMqO4
The passing of CPI leader and former MP Comrade Suravaram Sudhakar Reddy Garu is deeply saddening. His contributions to politics and the Communist movement will always be remembered. My heartfelt condolences to his family. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/k5ssa78oMZ