Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindiakarnataka

BJP launches 'Dharmasthala Chalo Yatra' against attempt to malign temple town; Tejasvi Surya & Ravi Subramanya flag off march

Bengaluru South MP Tejasvi Surya and Basavanagudi MLA Ravi Subramanya flagged off the journey.
Last Updated : 25 August 2025, 09:18 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
ADVERTISEMENT
Published 25 August 2025, 09:18 IST
Karnataka NewsBJPTejasvi SuryaDharmasthalaRavi Subramanya

Follow us on :

Follow Us