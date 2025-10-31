<p>Mumbai: Amid farmers agitation demanding complete loan waiver in Nagpur, the Devendra Fadnavis-led government in Maharashtra appointed Chief Minister Devendra Fadnavis’ Principal Economic Adviser Pravin Pardeshi as head of a high-level committee to recommend short-term and long-term measures aimed at freeing farmers from recurring debt trap and improving their living standards.</p><p>A former bureaucrat, Pardeshi is the current CEO of Maharashtra Institution for Transformation (MITRA).</p><p>Despite schemes such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Sanman Yojana (2017) and Mahatma Jyotirao Phule Shetkari Karjamukti Yojana (2019) many farmers face a crisis.</p>.Farmers demanding complete loan waiver in Nagpur block highway, stage 'rail roko'.<p>The farmers are led by former legislator and activist Omprakash alias Bacchu Kadu.</p><p>“The Chief Minister has assured that the loan waiver for needy farmers would be announced by 30 June 2026. At least now, we have a date,” said Kadu after a meeting with Fadnavis, Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar, Agriculture Minister Dattatreya Bharne among others and bureaucrats of various departments. </p>