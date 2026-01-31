Menu
Will carry forward legacy, ideals of Ajit Pawar, says newly-appointed Maharashtra Dy CM Sunetra Pawar

Accepting the responsibility of the deputy chief minister's post while remaining steadfast to the ideals of Shivaji, Shahu, Phule and Ambedkar filled her with deep emotion, she said.
Last Updated : 31 January 2026, 14:54 IST
Published 31 January 2026, 14:54 IST
India NewsIndian PoliticsAjit Pawarsunetra pawar

