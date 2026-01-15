Menu
Women's Premier League: UP Warriorz opt to field against Mumbai Indians

UP Warriorz skipper Meg Lanning won the toss and opted to bowl against Mumbai Indians in their Women's Premier League match.
Last Updated : 15 January 2026, 14:47 IST
Published 15 January 2026, 14:47 IST
