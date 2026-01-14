Menu
WPL: Delhi Capitals opt to bowl against UP Warriorz

Warriorz replaced Deandra Dottin with Chloe Tryon in the playing eleven.
Last Updated : 14 January 2026, 14:07 IST
