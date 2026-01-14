<p>Navi Mumbai: Delhi Capitals won the toss and elected to bowl against UP Warriorz in their Women's Premier League match here on Wednesday.</p>.<p>Warriorz replaced Deandra Dottin with Chloe Tryon in the playing eleven.</p>.<p>Teams: Delhi Capitals: Jemimah Rodrigues (C), Shafali Verma, Lizelle Lee (wk), Laura Wolvaardt, Marizanne Kapp, Niki Prasad, Chinelle Henry, Sneh Rana, Minnu Mani, N Shree Charani, and Nandani Sharma UP Warriorz XI: Meg Lanning (C), Kiran Navgire, Phoebe Litchfield, Harleen Deol, Shweta Sehrawat (wk), Chloe Tryon, Deepti Sharma, Sophie Ecclestone, Asha Sobhana, Shikha Pandey, and Kranti Gaud. </p>