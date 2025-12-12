Menu
Political heavyweights pay tribute to Dharmendra at prayer meeting organised by Hema Malini in Delhi

Friends, political leaders and admirers gathered to pay heartfelt tributes to cinema legend Dharmendra at a prayer meet organised by his wife, Hema Malini and daughters Esha and Ahana. Remembered as a ‘pure-hearted person’, Dharmendra’s impact on the nation’s heart was celebrated by political heavyweights and well-wishers by their side. Here are some pictures from the prayer meet organised for Dharmendra by Hema Malini in the national capital.
Last Updated : 12 December 2025, 04:50 IST
<div class="paragraphs"><p>Credit: PTI</p></div>

Credit: PTI

