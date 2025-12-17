Menu
Year Ender 2025: Stars who redefined Indie Cinema with their powerful performances

Beyond the blockbusters, 2025 was defined by fresh voices and unexpected revelations. Here we list some of the standout performers who prioritised depth over stardom, delivering career-best work that breathed new energy into the year's most compelling projects.
Last Updated : 17 December 2025, 07:56 IST
Vishal Jethwa – Homebound

Vishal Jethwa in Homebound

Vishal Jethwa in Homebound

Credit: Dharma Productions

Abhishek Banerjee – Stolen

Abhishek Banerjee in Stolen

Abhishek Banerjee in Stolen

Credit: Jungle Book Studio

Adarsh Gourav – Superboys of Malegaon

Adarsh Gourav in Superboys of Malegaon

Adarsh Gourav in Superboys of Malegaon

Credit: Tiger Baby Films

Siddhant Chaturvedi – Dhadak 2

Siddhant Chaturvedi in Dhadak 2

Siddhant Chaturvedi in Dhadak 2

Credit: Dharma Productions

Aaishvary Thackeray – Nishanchi

Aaishvary Thackeray in Nishanchi

Aaishvary Thackeray in Nishanchi

Credit: Jar Pictures

Janhvi Kapoor – Homebound

Janhvi Kapoor in Homebound

Janhvi Kapoor in Homebound

Credit: Dharma Productions

Kritika Kamra – The Great Shamsuddin Family

Kritika Kamra in The Great Shamsuddin Family

Kritika Kamra in The Great Shamsuddin Family

Credit: JioHotstar

Sanya Malhotra – Mrs

Sanya Malhotra in Mrs

Sanya Malhotra in Mrs

Credit: ZEE5

Akshaye Khanna in Dhurandhar and Chhaava

Akshaye Khanna

Akshaye Khanna

Credit: Instagram/@ind_cyborg

