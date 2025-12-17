Vishal Jethwa – Homebound
Vishal Jethwa in Homebound
Credit: Dharma Productions
Abhishek Banerjee – Stolen
Abhishek Banerjee in Stolen
Credit: Jungle Book Studio
Adarsh Gourav – Superboys of Malegaon
Adarsh Gourav in Superboys of Malegaon
Siddhant Chaturvedi – Dhadak 2
Siddhant Chaturvedi in Dhadak 2
Credit: Dharma Productions
Aaishvary Thackeray – Nishanchi
Aaishvary Thackeray in Nishanchi
Janhvi Kapoor – Homebound
Janhvi Kapoor in Homebound
Credit: Dharma Productions
Kritika Kamra – The Great Shamsuddin Family
Kritika Kamra in The Great Shamsuddin Family
Akshaye Khanna in Dhurandhar and Chhaava
Credit: Instagram/@ind_cyborg
Published 17 December 2025, 07:56 IST