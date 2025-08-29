Nitish condemns 'abuses' hurled at Modi during 'Voter Adhikar Yatra' in Darbhanga

"The use of indecent language against PM Narendra Modi Ji and his late mother from the Congress and RJD platforms during the Voter Adhikar Yatra in Darbhanga is extremely unbecoming, and I condemn it," wrote the CM in a post on X on Friday.