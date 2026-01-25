<p>The <a href="https://www.deccanherald.com/tags/padma-awards">Padma Awards</a>, one of the highest civilian awards of the nation, are given out in three categories -- Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. </p><p>The awards are given in various disciplines including art, social work, public affairs, science and engineering, literature and education, sports, civil service, medicine and more. </p><p>Here is the list of the Padma awardees for 2026:</p>.<ol><li><p>Dharmendra Singh Deol <em>(Posthumous)</em></p></li><li><p>K T Thomas</p></li><li><p>N Rajam</p></li><li><p>P Narayanan</p></li><li><p>V S Achuthanandhan <em>(Posthumous)</em></p></li></ol>.Karnataka's Anke Gowda, S G Susheelamma, Dr Suresh Hanagavadi among Padma Shri awardees: Sources.<ol><li><p>Alka Yagnik</p></li><li><p>Bhagat Singh Koshyari</p></li><li><p>Kallipatti Ramasamy Palaniswamy</p></li><li><p>Mammootty</p></li><li><p>Nori Dattatreyudu</p></li><li><p>Piyush Pandey (Posthumous)</p></li><li><p>S K M Maeilanandhan</p></li><li><p>Shatavadhani R Ganesh</p></li><li><p>Shibu Soren (Posthumous)</p></li><li><p>Uday Kotak</p></li><li><p>V K Malhotra (Posthumous)</p></li><li><p>Vellappally Natesan</p></li><li><p>Vijay Amritraj</p></li></ol>.<ol><li><p>A E Muthunayagam</p></li><li><p>Anil Kumar Rastogi</p></li><li><p>Anke Gowda M.</p></li><li><p>Armida Fernandez</p></li><li><p>Arvind Vaidya</p></li><li><p>Ashok Khade</p></li><li><p>Ashok Kumar Singh</p></li><li><p>Asok Kumar Haldar</p></li><li><p>Baldev Singh</p></li><li><p>Bhagwandas Raikwar</p></li><li><p>Bharat Singh Bharti</p></li><li><p>Bhiklya Ladakya Dhinda</p></li><li><p>Bishwa Bandhu <em>(Posthumous)</em></p></li><li><p>Brij Lal Bhat</p></li><li><p>Buddha Rashmi Mani</p></li><li><p>Budhri Tati</p></li><li><p>Chandramouli Gaddamanugu</p></li><li><p>Charan Hembram</p></li><li><p>Chiranji Lal Yadav</p></li><li><p>Deepika Reddy</p></li><li><p>Dharmiklal Chunilal Pandya</p></li><li><p>Gadde Babu Rajendra Prasad</p></li><li><p>Gafruddin Mewati Jogi</p></li><li><p>Gambir Singh Yonzone</p></li><li><p>Garimella Balakrishna Prasad <em>(Posthumous)</em></p></li><li><p>Gayatri Balasubramanian & Ranjani Balasubramanian <em>(Duo)</em></p></li><li><p>Gopal Ji Trivedi</p></li><li><p>Guduru Venkat Rao</p></li><li><p>H V Hande</p></li><li><p>Hally War</p></li><li><p>Hari Madhab Mukhopadhyay <em>(Posthumous)</em></p></li><li><p>Haricharan Saikia</p></li><li><p>Harmanpreet Kaur Bhullar</p></li><li><p>Inderjit Singh Sidhu</p></li><li><p>Janardan Bapurao Bothe</p></li><li><p>Jogesh Deuri</p></li><li><p>Juzer Vasi</p></li><li><p>Jyotish Debnath</p></li><li><p>K Pajanivel</p></li><li><p>K Ramasamy</p></li><li><p>K Vijay Kumar</p></li><li><p>Kabindra Purkayastha <em>(Posthumous)</em></p></li><li><p>Kailash Chandra Pant</p></li><li><p>Kalamandalam Vimala Menon</p></li><li><p>Kewal Krishan Thakral</p></li><li><p>Khem Raj Sundriyal</p></li><li><p>Kollakal Devaki Amma G</p></li><li><p>Krishnamurty Balasubramanian</p></li><li><p>Kumar Bose</p></li><li><p>Kumarasamy Thangaraj</p></li><li><p>Lars-Christian Koch</p></li><li><p>Liudmila Viktorovna Khokhlova</p></li><li><p>Madhavan Ranganathan</p></li><li><p>Maganti Murali Mohan</p></li><li><p>Mahendra Kumar Mishra</p></li><li><p>Mahendra Nath Roy</p></li><li><p>Mamidala Jagadesh Kumar</p></li><li><p>Mangala Kapoor</p></li><li><p>Mir Hajibhai Kasambhai</p></li><li><p>Mohan Nagar</p></li><li><p>Narayan Vyas</p></li><li><p>Naresh Chandra Dev Varma</p></li><li><p>Nilesh Vinodchandra Mandlewala</p></li><li><p>Nuruddin Ahmed</p></li><li><p>Othuvaar Thiruthani Swaminathan</p></li><li><p>Padma Gurmet</p></li><li><p>Palkonda Vijay Anand Reddy</p></li><li><p>Pokhila Lekthepi</p></li><li><p>Prabhakar Basavprabhu Kore</p></li><li><p>Prateek Sharma</p></li><li><p>Praveen Kumar</p></li><li><p>Prem Lal Gautam</p></li><li><p>Prosenjit Chatterjee</p></li><li><p>Punniamurthy Natesan</p></li><li><p>R Krishnan <em>(Posthumous)</em></p></li><li><p>R V S Mani</p></li><li><p>Rabilal Tudu</p></li><li><p>Raghupat Singh <em>(Posthumous)</em></p></li><li><p>Raghuveer Tukaram Khedkar</p></li><li><p>Rajastapathi Kaliappa Goundar</p></li><li><p>Rajendra Prasad</p></li><li><p>Rama Reddy Mamidi <em>(Posthumous)</em></p></li><li><p>Ramamurthy Sreedher</p></li><li><p>Ramchandra Godbole & Ms. Suneeta Godbole <em>(Duo)</em></p></li><li><p>Ratilal Borisagar</p></li><li><p>Rohit Sharma</p></li><li><p>S G Susheelamma</p></li><li><p>Sangyusang S Pongener</p></li><li><p>Sant Niranjan Dass</p></li><li><p>Sarat Kumar Patra</p></li><li><p>Saroj Mandal</p></li><li><p>Satish Shah <em>(Posthumous)</em></p></li><li><p>Satyanarayan Nuwal</p></li><li><p>Savita Punia</p></li><li><p>Shafi Shauq</p></li><li><p>Shashi Shekhar Vempati</p></li><li><p>Shrirang Devaba Lad</p></li><li><p>Shubha Venkatesha Iyengar</p></li><li><p>Shyam Sundar</p></li><li><p>Simanchal Patro</p></li><li><p>Sivasankari</p></li><li><p>Suresh Hanagavadi</p></li><li><p>Swami Brahmdev Ji Maharaj</p></li><li><p>T T Jagannathan <em>(Posthumous)</em></p></li><li><p>Taga Ram Bheel</p></li><li><p>Tarun Bhattacharya</p></li><li><p>Techi Gubin</p></li><li><p>Thiruvaarur Bakthavathsalam</p></li><li><p>Tripti Mukherjee</p></li><li><p>Veezhinathan Kamakoti</p></li><li><p>Vempaty Kutumba Sastry</p></li><li><p>Vladimer Mestvirishvili <em>(Posthumous)</em></p></li><li><p>Yumnam Jatra Singh <em>(Posthumous)</em></p></li></ol>