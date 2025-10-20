Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindiakarnatakabengaluru

Bengaluru–Mysuru special MEMU trains announced for weekend, festival rush

These trains will operate on Fridays, Saturdays and Sundays until October 31.
Last Updated : 19 October 2025, 22:45 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
ADVERTISEMENT
Published 19 October 2025, 22:45 IST
Bengaluru newsMysuruDiwaliMEMU

Follow us on :

Follow Us