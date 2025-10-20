<p>Bengaluru: The following eight-coach MEMU special trains will run between KSR Bengaluru and Ashokapuram (Mysuru) to manage the extra rush of passengers during weekends and Deepavali. </p>.<p>These trains will operate on Fridays, Saturdays and Sundays until October 31. </p>.<p>Train number 06213 will depart from KSR Bengaluru at 12.15 pm and arrive at Ashokapuram at 3.40 pm. </p>.India’s first Vande Bharat sleeper train to have luxurious interiors.<p>Train number 06214 will depart from Ashokapuram at 4.10 pm and is expected to reach KSR Bengaluru at 8 pm. </p>.<p>The stoppages include Krishnadevaraya Halt, Nayandahalli, Jnanabharathi Halt, Kengeri, Hejjala, Bidadi, Ketohalli, Ramanagaram, Channapatna, Settihalli, Nidaghatta Halt, Maddur, Hanakere, Mandya, Yeliyur, Byadarahalli, Pandavapura, Srirangapattana, Naganahalli, Mysuru, Chamarajapuram and Ashokapuram. </p>