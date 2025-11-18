Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindiakarnatakabengaluru

BMTC bus service introduced from Majestic to Kannalli

The non-AC services are all set to be deployed.
Last Updated : 17 November 2025, 21:59 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
ADVERTISEMENT
Published 17 November 2025, 21:59 IST
BengaluruBengaluru newsBMTC

Follow us on :

Follow Us