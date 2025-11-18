<p>Bengaluru: The BMTC has introduced the following non-AC bus routes: </p>.<p><strong>238-UK:</strong> Majestic to Kannalli via Magadi Road 1st Cross, Vijayanagar, Moodalapalya, Nagarabhavi Circle, Muddaianapalya and Chikkakodigehalli. </p>.<p>One bus will be deployed on this route, making seven daily trips. </p>.<p><span class="bold"><strong>238-VK:</strong> </span>Majestic to Kannalli via Sujatha Talkies, Vijayanagar, Chandra Layout, Nagarabhavi Circle, Muddaianapalya and Chikkakodigehalli. </p>.<p>One bus will be deployed on this route, making six daily trips. </p>