South Western Railway to operate special trains to Hubballi & Vijayapura

<p>Bengaluru: The South Western Railway (SWR) will operate special trains connecting Bengaluru with Hubballi and Vijayapura on December 24. </p>.<p>Train number 07379 will depart from Hubballi at noon and reach Yeshwantpur at 8.30 pm via Haveri, Harihar, Davangere, Arsikere, and Tumakuru. </p><p>Train no. 06277 will leave Yeshwantpur at 9.50 pm and reach Vijayapura at 9 am via Tumakuru, Arsikere, Davangere, Harihar, Badami, Bagalkot, and Almatti. </p>