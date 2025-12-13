FILE PHOTO: Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit Abu Dhabi United Arab Emirates - December 7 2025 McLaren’s Lando Norris celebrates after becoming the 2025 Formula One World Champion.
FILE PHOTO: Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit Abu Dhabi United Arab Emirates - December 7 2025 McLaren
FILE PHOTO: Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit Abu Dhabi United Arab Emirates - December 7 2025 McLaren
World champion and race third-placed McLaren
Published 13 December 2025, 17:16 IST