Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindiakarnataka

WPL 2026 | ‘Our girls have scripted history’: Karnataka leaders all praise for RCB win

Deputy Chief Minster D K Shivakumar called the game 'truly fitting for a finale,' as he commended the team's display of confidence, discipline, and unity.
Last Updated : 05 February 2026, 19:33 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
ADVERTISEMENT
Published 05 February 2026, 19:33 IST
Sports NewsKarnataka NewsCricketRoyal Challengers Bangalore

Follow us on :

Follow Us