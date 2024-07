Khandwa Yard remodelling to affect schedules of some Central Railway trains in Maharashtra

Mumbai: Major traffic and power blocks for Pre-NI & NI (non-interlocking) works for Khandwa Yard Remodelling in connection with gauge conversion work of Akola-Ratlam Section which would ensure connectivity between Western Railway (WR) and Central Railway (CR). Khandwa lies at the interchange point between Bhusawal and Bhopal divisions.

From 14-24 July, there would be repercussions of the schedule, a CR press statement said.

The Pre NI work of 16 days has started from 4 July (Thursday) up to 20 July (Saturday) and NI work will be of 38 hours from 0800 hrs of 21 July (Sunday) to 2200 hrs of 22 July (Monday).

Following are the details vis-a-vis JCO (Journey Commencing On):

CANCELLATIONS





The following trains will remain cancelled.

JCO from 14.07.2024 (Sunday) to 21.07.2024 (Sunday)

- Train no 12167 LTT-Banaras Exp.

JCO from 16.07.2024 (Tuesday) to 23.07.2024 (Tuesday).

- Train no 12168 Banaras-LTT Exp

JCO 14.07.2024 (Sunday)

- Train no 02185 Rewa-CSMT Exp

- Train no 15065 Gorakhpur-Panvel Exp

- Train no 82355 Patna-CSMT Exp

- Train no 01027 Dadar-Gorakhpur Exp

JCO 15.07.2024 (Monday)

- Train no 02186 CSMT-Rewa Exp

- Train no 15066 Panvel-Gorakhpur Exp

- Train no 09051 Mumbai Central-Bhusaval Exp

- Train no 09052 Bhusaval-Mumbai Central Exp

- Train no 15547 Raxaul-LTT Exp

- Train no 15065 Gorakhpur-Panvel Exp

- Train no 01025 Dadar-Ballia Exp

- Train no 12187 Jabalpur-CSMT Exp

JCO 16.07.2024 (Tuesday)

- Train no 82356 CSMT-Patna Exp

- Train no 15066 Panvel-Gorakhpur Exp

- Train no 01027 Dadar-Gorakhpur Exp

- Train no 12188 CSMT-Jabalpur Exp

- Train no 15065 Gorakhpur-Panvel Exp

- Train no 01028 Gorakhpur-Dadar Exp

JCO 17.07.2024 (Wednesday)

- Train no 15548 LTT-Raxaul Exp

- Train no 01026 Ballia-Dadar Exp

- Train no 15066 Panvel-Gorakhpur Exp

- Train no 09051 Mumbai Central-Bhusaval Exp

- Train no 09052 Bhusaval-Mumbai Central Exp

- Train no 82355 Patna-CSMT Exp

- Train no 15067 Gorakhpur-Bandra Terminus Exp

- Train no 01025 Dadar-Ballia Exp

- Train no 12187 Jabalpur-CSMT Exp

JCO 18.07.2024 (Thursday)

- Train no 01027 Dadar-Gorakhpur Exp

- Train no 12188 CSMT-Jabalpur Exp

- Train no 15065 Gorakhpur-Panvel Exp

- Train no 01028 Gorakhpur-Dadar Exp

JCO 19.07.2024 (Friday)

- Train no 82356 CSMT-Patna Exp

- Train no 15066 Panvel-Gorakhpur Exp

- Train no 05326 LTT-Gorakhpur Special

- Train no 01025 Dadar-Ballia Exp

- Train no 01026 Ballia-Dadar Exp

- Train no 15065 Gorakhpur-Panvel Exp

- Train no 15068 Bandra Terminus-Gorakhpur Exp

JCO 20.07.2024 (Saturday)

- Train no 15066 Panvel-Gorakhpur Exp

- Train no 09051 Mumbai Central-Bhusaval Exp

- Train no 09052 Bhusaval-Mumbai Central Exp

- Train no 01027 Dadar-Gorakhpur Exp

- Train no 12187 Jabalpur-CSMT Exp

- Train no 15065 Gorakhpur-Panvel Exp

- Train no 01028 Gorakhpur-Dadar Exp

JCO 21.07.2024 (Sunday)

- Train no 12188 CSMT-Jabalpur Exp

- Train no 15066 Panvel-Gorakhpur Exp

- Train no 01027 Dadar-Gorakhpur Exp

- Train no 02185 Rewa-CSMT Exp

- Train no 15065 Gorakhpur-Panvel Exp

- Train no 82355 Patna-CSMT Exp

- Train no 01026 Ballia-Dadar Exp

JCO 22.07.2024 (Monday)

- Train no 02186 CSMT-Rewa Exp

- Train no 15066 Panvel-Gorakhpur Exp

- Train no 09051 Mumbai Central-Bhusaval Exp

- Train no 09052 Bhusaval-Mumbai Central Exp

- Train no 01028 Gorakhpur-Dadar Exp

- Train no 01025 Dadar-Ballia Exp

JCO 23.07.2024 (Tuesday)

- Train no 82356 CSMT-Patna Exp

- Train no 01028 Gorakhpur-Dadar Exp

JCO 24.07.2024 (Wednesday)

- Train no 01026 Ballia-Dadar Exp

DIVERSIONS





The following trains will be diverted.

JCO from 14.07.2024 (Sunday) to 21.07.2024 (Sunday)

- Train no 11057 CSMT-Amritsar Exp will be diverted via Diva-Vasai Road-Surat-Vadodara-Ratlam-Bhopal

- Train no 11058 Amritsar-CSMT Exp will be diverted via Bhopal-Ratlam-Vadodara-Surat-Vasai Road-Diva

JCO 21.07.2024 (Sunday)

- Train no 20104 Gorakhpur-LTT Exp will be diverted via Itarsi-Narkher-Badnera-Bhusaval

RESCHEDULED

JCO 22.07.2024 (Monday)

- Train No 11055 LTT-Gorakhpur Exp scheduled departure at 10:55 hrs will be rescheduled at 13:55 hrs

- Train no 11061 LTT-Jaynagar Exp scheduled departure at 11:30 hrs will be rescheduled at 12.30hrs

- Train no 15182 LTT-Mau Exp scheduled departure at 11.10hrs will be rescheduled at 13.10hrs