NCP MLC withdraws tweet against IPS officer Anjana Krishna, apologises
A row erupted when Deputy Chief Minister and NCP president Ajit Pawar rebuked Krishna, sub-divisional police officer of Karmala, over the phone and asked her to stop action against illegal soil excavation.
सोलापुर घटने संदर्भात केलेला ट्वीट मी बिनशर्थ मागे घेऊन दिलगिरी व्यक्त करतो.ही माझ्या पक्षाची भुमिका नव्हती तर माझी वैक्तिक भुमिका होती .आपले पोलिस दल व प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबद्दल मला सर्वोच्च आदर आहे. मी पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या भुमिकेशी पूर्णपणे सहमत आहे.