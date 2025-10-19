Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeelectionsbihar

Bihar Assembly Elections 2025: Three big faces and their grand promises to voters

Chief Minister Nitish Kumar, RJD's Tejashwi Yadav, and Jan Suraaj founder Prashant Kishor are holding back nothing to woo voters.
Last Updated : 19 October 2025, 10:30 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments

Nitish Kumar relies on welfare expansion

Janata Dal (United) leader Nitish Kumar.

Janata Dal (United) leader Nitish Kumar.

Credit; DH Pool Photo

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tejashwi Yadav's 'job for every family' pitch

Tejashwi Yadav

Tejashwi Yadav

Credit: PTI Photo

Prashant Kishor's populist push and bold stance

Prashant Kishor

Prashant Kishor

Credit: PTI Photo

ADVERTISEMENT
Published 19 October 2025, 10:30 IST
Indian PoliticsNitish KumarBiharRJDTejashwi YadavJDUPrashant KishorBihar Assembly Elections 2025jan suraaj

Follow us on :

Follow Us