Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindia

DH Evening Brief | Contaminated water kills 7 in Indore; E-com, delivery services mostly unaffected by gig workers' strike

Here are the top stories this evening.
Last Updated : 31 December 2025, 13:40 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
Indore water contamination: 7 lives claimed so far, over 100 hospitalised

Indore water contamination: 7 lives claimed so far, over 100 hospitalised

Credit: DH photo

A delivery worker of Zomato waits to collect order outside an eatery in Kolkata

A delivery worker of Zomato waits to collect order outside an eatery in Kolkata

Credit: Reuters photo

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
BJP's Kailash Vijayvargiya

BJP's Kailash Vijayvargiya

Credit: PTI Photo

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Vodafone Idea logo as seen on a banner of a shop.

Vodafone Idea logo as seen on a banner of a shop.

Credit: DH File Photo

Representative image showing Indian rupees.

Representative image showing Indian rupees.

Credit: Pixabay Photo

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
A collage of Chinese Foreign Minister Wang Yi and the beating retreat at Wagah border

A collage of Chinese Foreign Minister Wang Yi and the beating retreat at Wagah border

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Collage and prime accused Faisal Karim Masud and Sharif Osman Hadi (Right)

Collage and prime accused Faisal Karim Masud and Sharif Osman Hadi (Right)

Indian Prime Minister Narendra Modi talks with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping ahead of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 at the Meijiang Convention and Exhibition Centre in Tianjin, China, September 1, 2025.

Indian Prime Minister Narendra Modi talks with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping ahead of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 at the Meijiang Convention and Exhibition Centre in Tianjin, China, September 1, 2025.

Credit: Reuters photo

ADVERTISEMENT
Published 31 December 2025, 13:40 IST
India News

Follow us on :

Follow Us