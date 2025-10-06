Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindiawest bengal

BJP accuses TMC of orchestrating attack on MP Khagen Murmu during visit to flood-hit Jalpaiguri

Khagen Murmu, a BJP member of the Lok Sabha, and his party colleague, Shankar Ghosh, a member of the legislative assembly of West Bengal, went to Nagrakata in Jalpaiguri to meet the people, who had been displaced after the torrential downpour throughout the Saturday-Sunday night flooded the many villages in the area.
Last Updated : 06 October 2025, 17:06 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
ADVERTISEMENT
Published 06 October 2025, 17:06 IST
India NewsBJPWest BengalIndian PoliticsTMC

Follow us on :

Follow Us