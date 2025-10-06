BJP accuses TMC of orchestrating attack on MP Khagen Murmu during visit to flood-hit Jalpaiguri
Khagen Murmu, a BJP member of the Lok Sabha, and his party colleague, Shankar Ghosh, a member of the legislative assembly of West Bengal, went to Nagrakata in Jalpaiguri to meet the people, who had been displaced after the torrential downpour throughout the Saturday-Sunday night flooded the many villages in the area.
যেভাবে আমাদের দলের সহকর্মীরা—যাদের মধ্যে একজন বর্তমান সাংসদ ও বিধায়কও রয়েছেন—পশ্চিমবঙ্গে বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সেবা করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটি তৃণমূল কংগ্রেসের অসংবেদনশীলতা এবং রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার করুণ রূপের স্পষ্ট প্রতিফলন।