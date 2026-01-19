<p>Vadodara: Gujarat Giants won the toss and elected to bowl against table toppers Royal Challengers Begaluru in a Women's Premier League match here on Monday.</p><p>GG made two changes, with Anushka Sharma returning back and Happy Kumari making her debut.</p><p>RCB are unchanged.</p>.T20 World Cup: 'Play in India or get ready to be replaced', ICC issues ultimatum to Bangladesh .<p><strong>The teams -</strong></p><p><strong>Gujarat Giants:</strong> Ashleigh Gardner (c), Beth Mooney (wk), Sophie Devine, Anushka Sharma, Georgia Wareham, Kanika Ahuja, Bharti Fulmali, Kashvee Gautam, Tanuja Kanwar, Happy Kumari, Renuka Singh.</p><p><strong>Royal Challengers Bengaluru:</strong> Smriti Mandhana (c), Grace Harris, Georgia Voll, Gautami Naik, Richa Ghosh (wk), Radha Yadav, Nadine de Klerk, Sayali Satghare, Shreyanka Patil, Prema Rawat, Lauren Bell.</p>