SITTING (from left): Sujata Tilak Kumar - Director, Nettakallappa Aquatic Centre, Pradeep Kumar - Dronacharya Awardee and former National head coach, KN Tilak Kumar - Chairman, Nettakallappa Aquatic Centre, and Varun Nijhawan - Nettakallappa Aquatic Centre Head. STANDING: Two-time Olympian Srihari Nataraj along with India’s other top swimmers Manavi Varma, Nina Venkatesh, Vidith S Shankar, Darshan S and NAC’s lead coach Sharath Chandra, on the opening of the Nettakallappa Swimming Competition at the NAC in Bengaluru on Saturday. Credit: DH PHOTOS/ PUSHKAR V