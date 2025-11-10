Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports

Nettakallappa Swimming Competition: Srihari Nataraj scorches pool for three golds

Dhinidhi - the youngest Olympian at the Paris Games last year - shared the MVS award with Lakshyan Academy of Sports’ Trisha S Sindhu (four gold medals each).
Last Updated : 09 November 2025, 19:32 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
Nettakallappa Swimming Competition.

Nettakallappa Swimming Competition.

ADVERTISEMENT
Published 09 November 2025, 19:32 IST
Sports NewsSwimming

Follow us on :

Follow Us