<p>Bengaluru: Srihari Nataraj, Akash Mani and Chinthan S Shetty had pocketed two gold and a silver medal each before stepping on to the blocks for the final race - the men’s SKINS 50m event - of the fourth Nettakallappa Swimming Competition at the Nettakallappa Aquatic Centre. here on Sunday. </p>.<p>With little separating the trio going into the final round, it was Srihari who touched the pad in 23.26 seconds to top the podium followed by Akash in second with a timing of 23.47s and Chinthan in third position (24.52s). </p>.<p>In the corresponding women’s race, Dhinidhi Desinghu (27.12s) took gold by outpacing her Dolphin Aquatics mate Nina Venkatesh (27.57s) who picked up the silver and Vihitha Nayana of Basavanagudi Aquatic Centre (27.66s) earned a bronze. </p>.<p>Dhinidhi - the youngest Olympian at the Paris Games last year - shared the MVS award with Lakshyan Academy of Sports’ Trisha S Sindhu (four gold medals each). </p>.Former national head coach Pradeep Kumar lauds NAC's swimming initiative.<p><span class="bold">Results: Men: Seniors: 100m Freestyle</span>: Akash Mani (BAC, 52.16s) 1; Chinthan S Shetty (Lakshyan Academy of Sports, 53.16s) 2; Dhoneesh N (Vijayanagar Aquatic Centre, 54.01s) 3. </p>.<p><span class="bold">100m Breaststroke</span>: Vidith S Shankar (Dolphin Aquatics, 1:06.34) 1; Surya Jhoyappa (BAC, 1:06.52) 2; Suneesh S 9Global Swim Centre, 1:06.56) 3. </p>.<p><span class="bold">Group I: 100m Freestyle</span>: Dhakshan S (BAC, 53.73s) 1; Monish PV (BAC, 54.09s) 2; Dharshan S (BAC, 54.16) 3. <span class="bold">100m Breaststroke</span>: Vishagan Saravanan (BAC, 1:07.65) 1; Yash H Pal (BAC, 1:08.40) 2; Ayush Shivaraju Maganahalli (Dolphin Aquatics, 1:10.00) 3. <span class="bold">400m Freestyle</span>: Dhakshan S (BAC, 4:13.30) 1; Dharshan S (BAC, 4:13.57) 2; Monish PV (BAC, 4:14.08) 3. </p>.<p><span class="bold">Group II: 100m Freestyle</span>: Sharan S (BAC, 55.22s) 1; Kabilan T (Matsya INC, 56.30s) 2; Jeevamsh Subrahmanya (Matsya INC, 57.98s) 3. <span class="bold">100m Breaststroke</span>: Chetan Nagaraja Ganapa (NAC, 1:12.72) 1; Siddhanth B Singh (PMSC, 1:13.50) 2; Reyansh Kanthi Y (BAC, 1:13.72) 3. <span class="bold">100m Medley</span>: Sharan S (BAC, 1:03.01) 1; Kabilan T (Matsya INC, 1:03.36) 2; Jeevamsh Subrahmanya (Matsya INC, 1:04.21) 3. </p>.<p><span class="bold">Group III: 100m Freestyle</span>: Chiranth M (Ray Centre, 1:04.63) 1; Lohitashwa S Nagesh (Lakshyan Academy of Sports, 1:04.67) 2; Aarith Chandrashekar (Matsya INC, 1:05.20) 3. <span class="bold">100m Breaststroke</span>: Tanush T Murthy (BAC, 1:23.12) 1; Avyukt Mohan (BAC, 1:23.52) 2; Samarth Bharadwaj (NAC, 1:23.69) 3. </p>.<p><span class="bold">100m Medley</span>: Rakshit A Kore (BAC, v) 1; Lohitashwa S Nagesh (Lakshyan Academy of Sports, 1:13.79) 2; Avyukt Mohan (BAC, 1:14.47) 3. </p>.<p><span class="bold">SKINS 50m Breaststroke</span>: Vidith S Shankar (Dolphin Aquatics, 28.46s) 1; Surya Jhoyappa (BAC, 29.69s) 2; Suneesh S (GSC, 32.00s) 3. </p>.<p><span class="bold">SKINS 50m Freestyle</span>: Srihari Nataraj (Dolphin Aquatics, 23.26s) 1; Akash Mani (BAC, 23.47s) 2; Chinthan S Shetty (Lakshyan Academy of Sports, 24.52s) 3. </p>.<p><span class="bold">Women: Seniors: 100m Freestyle</span>: Shalini R Dixit (BAC, 52.16s) 1; Shirin (BAC, 1:01.01) 2; Shrungi Rajesh Bandekar (Jain College, 1:02.45) 3. <span class="bold">100m Breaststroke</span>: Lakshya Shivananda (BAC, 1:17.27) 1; Lineysha AK (Dolphin Aquatics, 1:18.07) 2; Yashvi Kharat (Global Swim Centre, 1:19.15) 3. </p>.<p><span class="bold">Group I: 100m Freestyle</span>: Dhinidhi Desinghu (Dolphin Aquatics, 57.42s) 1; Rujula S (Dolphin Aquatics, 1:00.41) 2; Priyanshi Misra (BAC, 1:00.94) 3. <span class="bold">100m Breaststroke</span>: Manavi Varma (Dolphin Aquatics, 1:18.52) 1; Hiya Manchanda (Bullblasty Aquatics, 1:22.91) 2; Tisya Sonar (BAC, 1:23.22) 3. <span class="bold">400m Freestyle</span>: Dhinidhi Desinghu (Dolphin Aquatics, 4:29.22) 1; Shirin (BAC, 4:38.22) 2; Adithi Vinayak Relekar (BAC, 4:45.49) 3. </p>.<p><span class="bold">Group II: 100m Freestyle</span>: Trisha S Sindhu (Lakshyan Academy of Sports, 1:01.97) 1; Idika Bhat (Zee Swim Academy, 1:04.91) 2; Ira Bhat (Zee Swim Academy, 1:05.68) 3. </p>.<p><span class="bold">100m Breaststroke</span>: Siri Preetham (Ekalavya Sports Academy, 1:21.84) 1; Inchara Hr (Lakshyan Academy of Sports, 1:22.09) 2; Manya R Wadhwa (Dolphin Aquatics, 1:22.88) 3. </p>.<p><span class="bold">100m Medley</span>: Trisha S Sindhu (Lakshyan Academy of Sports, 1:09.96) 1; Manya R Wadhwa (Dolphin Aquatics, 1:10.57) 2; Idika Bhat (Zee Swim Academy, 1:13.70) 3. </p>.<p><span class="bold">Group III: 100m Freestyle</span>: Stuti Singh (BSA, 1:05.05) 1; Shreya Suresh Pujar (BSA, 1:07.71) 2; Vidula R (NAC, 1:08.37) 3. </p>.<p><span class="bold">100m Breaststroke</span>: Drithi Abhilash (BAC, 1:27.08) 1; Shreya Suresh Pujar (BSA, 1:27.55) 2; Riddhi Maheshwari (PM Swimming Centre, 1:28.70) 3. </p>.<p><span class="bold">100m Medley</span>: Stuti Singh (BSA, 1:14.86) 1; Shreya Suresh Pujar (BSA, 1:15.23) 2; Jharna Sisodiya (Ekalavya Sports Academy, 1:15.41) 3. </p>.<p><span class="bold">SKINS 50m Breaststroke</span>: Lakshya Shivananda (BAC, 34.12s) 1; Lineysha AK (Dolphin Aquatics, 35.24s) 2; Yashvi Kharat (GSC, 35.79) 3. </p>.<p><span class="bold">SKINS 50m Freestyle</span>: Dhinidhi Desinghu (Dolphin Aquatics, 27.12s) 1; Nina Venkatesh (Dolphin Aquatics, 27.57s) 2; Vihitha Nayana (BAC, 27.66s) 3. </p>